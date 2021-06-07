Зеленський розповів, коли поїде в США до Байдена

Президенти України і США вдруге за два місяці поговорили телефоном. Під час бесіди Зеленський отримав запрошення від Джо Байдена відвідати Білий дім.

Поїде у США президент України вже цього літа. Як написав Зеленський, відвідати адміністрацію президента США його запросили у липні.

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Запрошення для Зеленського

Джозеф Байден зателефонував Володимиру Зеленському 7 червня. Під час розмови український президент отримав запрошення відвідати Білий дім. Зеленський розповів, що дуже очікує цієї зустрічі.

Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США,

– написав Зеленський.

Конкретнішої дати візиту у Зеленського наразі не повідомляють. Як розповідав радник Джозефа Байдена, орієнтовно зустріч відбудеться після того, як президент США повернеться з Європи. Президент США сказав, що також нетерпінням очікує на зустріч.

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