Зеленський прибув у Брюссель на саміт ЄС

Президент України Володимир Зеленський в рамках другого закордонного візиту від початку повномасштабної війни виїхав за межі держави. Зокрема, він навідався в Брюссель, де відбувається саміт Європейського Союзу.

Про прибуття глави нашої держави на саміт ЄС стало відомо 9 лютого близько 11:00. Зауважимо, що вирушив він туди після відвідин Парижа у супроводі президента Франції Еммануеля Макрона.

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"Історичний день для Європи"

Очікується, що Зеленський виступить перед високопоставленими європейськими чиновниками. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала Зеленського на теренах Брюсселю. Вона констатувала, що місто є серцем "європейської родини", до якої, звісно, належить Україна.

Також чиновниця наголосила, що ЄС підтримуватиме Київ, і опублікувала спільне фото зі главою нашої держави.



Урсула фон дер Ляєн, Зеленський та Макрон у Брюсселі / Фото зі соцмереж президентки Єврокомісії

Окрім того, на приїзд українського лідера в Бельгію відреагувала президентка Європарламенту Роберта Мецола.

Історичний день для Європи. З гордістю повідомляємо, що Президент України Володимир Зеленський буде в Європейському парламенті сьогодні вранці (9 лютого – 24 Канал). Він звернеться до людей Європи з Дому європейської демократії,

– написала вона.

Згодом голова Європейської ради Шарль Мішель опублікував спільне фото зі Зеленським. Він лаконічно його підписав, зазначивши, що радий бачити Зеленського вдома – себто в ЄС.



Шарль Мішель вітає Зеленського в Брюсселі / Фотографія зі соцмереж глави Європейської ради

Про приїзд Зеленського в Брюссель писали напередодні ЗМІ