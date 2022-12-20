Зеленський прибув до Бахмута

Володимир Зеленський 20 грудня прибув до Бахмута. Там тривають запеклі бої за українську свободу.

У Бахмуті український лідер зустрівся з воїнами, які героїчно обороняють Україну. В ОП розповіли, що президент нагородив воїнів, повідомляє 24 канал.

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Володимир Зеленський відвідав передові позиції у Бахмуті, нагородив бійців відзнаками та цінними подарунками. З Бахмута президент вже поїхав,

– розповіли в ОП

Маляр опублікувала фото з Бахмута

Ганна Маляр опублікувала фото з захисниками Бахмута. Заступниця міністра оборони заявила, що Бахмут – східна фортеця України.

Бахмут – найгарячіша точка

Напередодні Зеленський заявив, що Бахмут – найгарячіша точка на усій лінії фронту.

"Ще з травня окупанти намагаються зламати наш Бахмут, але час іде, і Бахмут ламає вже не тільки російську армію, а й російських найманців, які прийшли на заміну втрачених армій окупантів,

– розповів президент.