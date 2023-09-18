Зеленський прибув до США: попереду – Генасамблея ООН та зустріч з Байденом
Володимир Зеленський увечері 18 вересня прибув до США. Президент розповів, що відразу з аеропорту їде до українських героїв, які наразі лікуються та проходять реабілітацію у Штатах.
Український лідер наголосив, що пріоритетом є підтримка українців та вдячність тим, хто їм допомагає. Окрім того, Зеленський окреслив свої плани на час візиту до США.
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Які події заплановані у Зеленського у Штатах
Зеленський зауважив, що далі його чекають важливі та насичені дні. Зокрема:
- Генеральна Асамблея ООН;
- Саміт цілей сталого розвитку;
- Рада Безпеки.
Не обійдеться й без низки двосторонніх зустрічей.
У Вашингтоні заплановані переговори з президентом США, з лідерами палат і партій Конгресу, з військовим керівництвом. Зустрінуся з американським бізнесом, журналістами, громадою. Подякую за лідерство США в підтримці нашої боротьби за свободу та незалежність,
– наголосив Зеленський.
З ким з лідерів ще зустрінеться президент
- ЗМІ повідомили, що у Вашингтоні Зеленський зустрінеться з Анджеєм Дудою. Пріоритетною темою стане експорт українського зерна. Польський лідер вже підтвердив, що "у нас запланована двостороння зустріч".
- Також під час візиту до США Зеленський проведе переговори з бразильським президентом Луїсом Інасіу Лула да Сілва. Деталі розмови наразі невідомі.