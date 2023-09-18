Зеленський прибув до США: попереду – Генасамблея ООН та зустріч з Байденом

Володимир Зеленський увечері 18 вересня прибув до США. Президент розповів, що відразу з аеропорту їде до українських героїв, які наразі лікуються та проходять реабілітацію у Штатах.

Український лідер наголосив, що пріоритетом є підтримка українців та вдячність тим, хто їм допомагає. Окрім того, Зеленський окреслив свої плани на час візиту до США.

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Які події заплановані у Зеленського у Штатах

Зеленський зауважив, що далі його чекають важливі та насичені дні. Зокрема:

Генеральна Асамблея ООН;

Саміт цілей сталого розвитку;

Рада Безпеки.

Не обійдеться й без низки двосторонніх зустрічей.

У Вашингтоні заплановані переговори з президентом США, з лідерами палат і партій Конгресу, з військовим керівництвом. Зустрінуся з американським бізнесом, журналістами, громадою. Подякую за лідерство США в підтримці нашої боротьби за свободу та незалежність,

– наголосив Зеленський.

З ким з лідерів ще зустрінеться президент