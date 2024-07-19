Зеленський назвав умову, за якої можна погодитися на дипломатичне врегулювання з Росією

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався у Великій Британії з журналістом телеканалу BBC News. Поки що інтерв'ю не показали повністю.

Під час візиту до Великої Британії Зеленський також зустрівся з королем. Чарльз ІІІ прийняв українського лідера після зустрічі Європейського політичного співтовариства в Бленхеймському палаці.

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За якої умови можна буде погодитися на дипломатичне врегулювання з Росією: думка Зеленського

Світ повинен буде чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл і розглянути можливість припинення війни.

Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти,

– сказав Зеленський.

Він пояснив: слабша Росія на полі бою поставить Україну на сильнішу позицію за столом переговорів. "Здійснюючи тиск на Росію, я вважаю, що можна погодитися на дипломатичне врегулювання", – підсумував лідер держави.

Також в ефірі вечірніх новин показали й інші фрагменти інтерв'ю. В них президент говорить про дозвіл від Великої Британії бити по Росії та про стосунки з Трампом.

Інші заяви Зеленського в інтерв'ю BBC

Якщо Дональда Трампа оберуть президентом США, Зеленський сподівається залучити на свій бік Джей Ді Венса. Саме останнього Трамп обрав своїм віцепрезидентом, що викликало побоювання українців.

Україна хотіла б здобути дозвіл на далекобійні удари у відповідь західною зброєю по території Росії. "Ми просто хочемо відповідати точно по тій точці, з якої вони по нас стріляють", – пояснив президент.

А щодо власної втоми гарант сказав так: може статися так, що він відчує, що втомився та не може продовжувати виконувати свої обов'язки. Але тільки після війни, оскільки спершу треба виграти й покінчити з Путіним.

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Зеленський про президентські вибори

Володимир Зеленський зазначив, що дійсно передбачав час, коли піде у відставку.

Але не до тих пір, поки не закінчиться війна,

– підкреслив президент.

обов'язково розкаже детальніше про нове інтерв'ю Зеленського, щойно воно стане доступним.