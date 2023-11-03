Зеленський призначив нового командувача ССО

Президент Володимир Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Глава держави звільнив генерал-майора Віктора Хоренка.

Указ Зеленського №727 про звільнення Хоренка з'явився на сайті Офісу Президента 3 листопада. У цей же день президент підписав указ №728, яким призначив нового командувача ССО, пише 24 Канал.

Дивіться також Зеленський змінив командувача Сил тероборони: хто очолив ТрО

Лупанчук став новим командувачем ССО

Відповідно до указу Зеленського, новим командувачем ССО став полковник Сергій Лупанчук.

Хоренко обіймав посаду командувача ССО з липня 2022 року, замінивши на цій посаді Григорія Галагана.

Тоді Зеленський розповів, що Галаган переводиться на інший напрямок. Зокрема, з метою оновлення СБУ він призначений першим заступником керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

. Сили спецоперацій ЗСУ було створено у 2016 році. До 2020 року ССО очолював генерал-лейтенант Ігор Луньов.

Додамо, що нещодавно на сторінках Time вийшов великий матеріал про Володимира Зеленського та війну в Україні. У тексті статті мовилося, що перед настанням зими звільнять щонайменше одного міністра, а також генерала, який "відповідає за контрнаступ" України.

Успішні спецоперації ССО за командування Хоренка