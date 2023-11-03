Зеленський призначив нового командувача ССО
Президент Володимир Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Глава держави звільнив генерал-майора Віктора Хоренка.
Указ Зеленського №727 про звільнення Хоренка з'явився на сайті Офісу Президента 3 листопада. У цей же день президент підписав указ №728, яким призначив нового командувача ССО, пише 24 Канал.
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Лупанчук став новим командувачем ССО
Відповідно до указу Зеленського, новим командувачем ССО став полковник Сергій Лупанчук.
Хоренко обіймав посаду командувача ССО з липня 2022 року, замінивши на цій посаді Григорія Галагана.
Тоді Зеленський розповів, що Галаган переводиться на інший напрямок. Зокрема, з метою оновлення СБУ він призначений першим заступником керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.До уваги. Сили спецоперацій ЗСУ було створено у 2016 році. До 2020 року ССО очолював генерал-лейтенант Ігор Луньов.
Додамо, що нещодавно на сторінках Time вийшов великий матеріал про Володимира Зеленського та війну в Україні. У тексті статті мовилося, що перед настанням зими звільнять щонайменше одного міністра, а також генерала, який "відповідає за контрнаступ" України.
Успішні спецоперації ССО за командування Хоренка
- Нещодавно Віктор Хоренко дав велике інтерв'ю, в якому розповів про спецоперації ССО. Бійці Сил спеціальних операцій брали участь у звільненні острова Зміїний і Херсонської та Харківських областей.
- Хоренко виділив спецоперацію ССО, в рамках якої наші бійці атакували росіян в окупованій Макіївці в новорічну ніч. Тоді було ліквідовано 400 окупантів та ще близько 300 отримали поранення.
- Підрозділи ССО на тактичному рівні обороняли й нищили ворога в Бахмуті та на підступах до міста. Наразі воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ активно нищать російських окупантів та ворожу техніку на Авдіївському напрямку.
- Варто нагадати, що 13 вересня бійці ССО провели успішну операцію в окупованому Севастополі. Наші воїни завдали удару по російських військових кораблях.
- Зокрема, бійці знешкодили підводний ракетоносій "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ".