Зеленський призначив Олексія Кулебу заступником глави ОП

В Офісі Президента тривають кадрові зміни. Новим заступником Андрія Єрмака став колишній голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Про це мовиться у новому указі Володимира Зеленського за 24 січня. Крім цього, опублікували указ про звільнення Олексія Кулеби з посади керівника Київської ОВА.

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Що відомо про Олексія Кулебу

Чиновник очолював Київську ОВА двічі – з 8 лютого по 15 березня 2022 року та з 21 травня 2022 року по 24 січня 2023 року. Раніше Кулеба був першим заступником голови КМДА з питань самоврядних повноважень та директором Департаменту міського благоустрою Київської міськради.

У березні 2022 року Зеленський нагородив Кулебу орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня за вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Хто звільнився з ОП

Сьогодні вранці заступник керівника ОП Кирило Тимошенко написав заяву на звільнення. Він опублікував фото і написав, що мав "можливість робити добрі справи кожного дня та кожної хвилини".

"Дякую мерам міст. За конструктив в суперечках. Дякую крутій команді. Директорату з питань регіональної політики Офісу Президента. Без вас нічого б не було", – написав Тимошенко.