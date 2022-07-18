Зеленський призначив виконувача обов'язків глави СБУ: що відомо про Василя Малюка

Володимир Зеленський призначив Василя Малюка виконувачем обов'язків глави СБУ. Напередодні глава держави усунув з цієї посади Івана Баканова.

Указ про призначення Малюка президент підписав 18 липня. До речі, до того чиновник був першим заступником Баканова.

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Першому заступнику голови Служби безпеки України Малюку Василю Васильовичу (доручено – 24 канал) тимчасово виконувати обов'язки голови Служби безпеки України,

– мовиться в указі.

Що цьому передувало

Увечері 17 липня Зеленський відсторонив Баканова з посади глави СБУ, а Ірину Венедіктову – з посади генеральної прокурорки України. Главу СБУ усунули відповідно до 47 статті Дисциплінарного статуту Збройних Сил України. У ній мовиться про неналежне виконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших важких наслідків.

Тепер має відбутися службове розслідування діяльності Баканова. Саме на термін його проведення посадовця відсторонили від виконання обов'язків. За результатами розслідування, президент вирішить звільняти Баканова, чи ні.

Зауважимо, що усунули посадовців через те, що понад 60 прокурорів та працівників СБУ після повномасштабного вторгнення росії залишилися на окупованих територіях та почали працювати на ворога. Через це й виникли питання до їхніх безпосередніх керівників.

Василь Малюк: що про нього відомо

39-річний посадовець родом з Коростишева Житомирської області. В органах державної безпеки працює з 2001 року. Як зазначено на сайті СБУ, у регіональних управліннях служби він обіймав посади від оперуповноваженого до заступника начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

У березні 2020 року Зеленський призначив Малюка першим заступником голови СБУ та начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ. У березні 2022 року йому надали військове звання – бригадний генерал. Крім того, за час служби Малюка відзначили кількома нагородами.

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До речі, чиновник також працював заступником міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Зауважимо, що журналісти пов'язують Малюка зі скандальним заступником голови Офісу Президента Олегом Татаровим. Адже у 2021 році його сфотографували на дні народження чиновника, якого підозрюють у причетності до корупційної схеми.

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