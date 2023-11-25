Потрібно дати полякам час, буде потепління, – Зеленський про блокаду кордону

Вже більше двох тижнів польські перевізники блокують кордон з Україною. Вони вимагають змінити ситуацію, за якої українські водії вантажних фур "відбирають робочі місця поляків".

Український президент Володимир Зеленський на саміті Grain from Ukraine прокоментував блокаду кордону з Польщею, інформує 24 Канал. За його словами, складнощі спричинені "політичними кроками" сусідів України.

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Зеленський про ситуацію на кордоні

Очільник держави сказав, що потрібно "трохи часу", аби все владналося. Зеленський також відповів, чи планує комунікувати з Польщею щодо цієї ситуації.

На кордоні є складнощі, я вважаю, перш за все, через деякі політичні кроки наших сусідів. Я вважаю, нам треба мати дуже виважену політику, мати план дій, за яким іти. У нас є цей план, працює прем'єр-міністр, віцепрем'єр Стефанішина, також на рівні Міністерства закордонних справ і Міністерства інфраструктури. Я впевнений, що ми зможемо все це зробити. Я думаю, нам треба дати трішки часу нашим сусідам, все потеплішає,

– наголосив глава держави.

Зеленський також нагадав, що раніше Україні вдалося знайти порозуміння з Румунією.

Що цьому передувало

З 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні: "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська", "Дорогуськ – Ягодин".

За інформацією польських прикордонників, у чергах стоять близько 2300 вантажівок.

Перевізники сказали, що здійснюватимуть блокаду до 3 січня 2024 року. Однак якщо їхні вимоги, зокрема скасування транспортного безвізу для України, не будуть виконані, то блокування кордону триватиме надалі.

Відомо вже про два випадки смерті українських водіїв на польсько-українському кордоні.

Міністерство інфраструктури повідомило 25 листопада, що близько 20 водіїв, які застрягли на кордоні Польщі та України через страйк польських перевізників, висловили бажання евакуюватися.

За підрахунками Європейської бізнес-асоціації, в середньому один день простою вартує одній компанії втрат у розмірі близько 1 мільйона гривень. Сукупні втрати перевищили 300 мільйонів гривень.

У вересні 2023 року Бухарест утримався від запровадження односторонніх заборон на ввезення української продукції.