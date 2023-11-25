Потрібно дати полякам час, буде потепління, – Зеленський про блокаду кордону
Джерело:Володимир Зеленський
Вже більше двох тижнів польські перевізники блокують кордон з Україною. Вони вимагають змінити ситуацію, за якої українські водії вантажних фур "відбирають робочі місця поляків".
Український президент Володимир Зеленський на саміті Grain from Ukraine прокоментував блокаду кордону з Польщею, інформує 24 Канал. За його словами, складнощі спричинені "політичними кроками" сусідів України.
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Зеленський про ситуацію на кордоні
Очільник держави сказав, що потрібно "трохи часу", аби все владналося. Зеленський також відповів, чи планує комунікувати з Польщею щодо цієї ситуації.
На кордоні є складнощі, я вважаю, перш за все, через деякі політичні кроки наших сусідів. Я вважаю, нам треба мати дуже виважену політику, мати план дій, за яким іти. У нас є цей план, працює прем'єр-міністр, віцепрем'єр Стефанішина, також на рівні Міністерства закордонних справ і Міністерства інфраструктури. Я впевнений, що ми зможемо все це зробити. Я думаю, нам треба дати трішки часу нашим сусідам, все потеплішає,
– наголосив глава держави.
Зеленський також нагадав, що раніше Україні вдалося знайти порозуміння з Румунією.Нагадаємо! У вересні 2023 року Бухарест утримався від запровадження односторонніх заборон на ввезення української продукції.
Що цьому передувало
- З 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні: "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська", "Дорогуськ – Ягодин".
- За інформацією польських прикордонників, у чергах стоять близько 2300 вантажівок.
- Перевізники сказали, що здійснюватимуть блокаду до 3 січня 2024 року. Однак якщо їхні вимоги, зокрема скасування транспортного безвізу для України, не будуть виконані, то блокування кордону триватиме надалі.
- Відомо вже про два випадки смерті українських водіїв на польсько-українському кордоні.
- Міністерство інфраструктури повідомило 25 листопада, що близько 20 водіїв, які застрягли на кордоні Польщі та України через страйк польських перевізників, висловили бажання евакуюватися.
- За підрахунками Європейської бізнес-асоціації, в середньому один день простою вартує одній компанії втрат у розмірі близько 1 мільйона гривень. Сукупні втрати перевищили 300 мільйонів гривень.