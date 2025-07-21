Якщо Путін так здурів на темі "Шахедів" і терору, Росія має лишитися без логістики, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що кожна хвиля масованих атак Росії нагадує про важливість двох речей. Зокрема, президент наголосив на важливості далекобійних ударів по логістиці агресора.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

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Що заявив Зеленський про далекобійні удари по Росії?

Весь день 21 липня триває ліквідація наслідків російського удару по українських громадах. Президент наголосив, що постраждали різні регіони, – від Харківщини та Сумщини до Івано-Франківська. Також була сильна атака проти Києва.

Володимир Зеленський зауважив, що значну частину російських "Шахедів" і ракет вдалося збити. Водночас підкреслив, що кожна така хвиля ворожих ударів нагадує про дві речі. Перша – ППО. Україні необхідно більше систем для захисту.

Також наші далекобійні удари по Росії: якщо Путін так здурів на темі "Шахедів" і терору, вони мають залишитись без логістики,

– заявив український лідер.

Наголосив, що кожен, хто працює заради захисту життя й обмеження потенціалу Росії у війні, – працює на досягнення миру.

Зеленський подякував усім партнерам, які просувають нові й сильніші санкції, зокрема, вторинні обмеження. Також наголосив, хай російська бравада не вводить в оману. Агресор справді відчуває вплив санкцій.

І вони повинні припинити агресію. Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала. Нікому більше, крім Росії, ця війна не потрібна. Обов'язково буде мир,

– підкреслив президент.

Також Зеленський подякував нашим захисникам і всім, хто з Україною.