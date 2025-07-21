Якщо Путін так здурів на темі "Шахедів" і терору, Росія має лишитися без логістики, – Зеленський
- Володимир Зеленський підкреслив важливість далекобійних ударів по Росії у відповідь на масовані атаки.
- Український лідер наголосив, якщо Путін так здурів на темі "Шахедів" і терору, окупанти мають залишитися без логістики.
Володимир Зеленський заявив, що кожна хвиля масованих атак Росії нагадує про важливість двох речей. Зокрема, президент наголосив на важливості далекобійних ударів по логістиці агресора.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.
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Що заявив Зеленський про далекобійні удари по Росії?
Весь день 21 липня триває ліквідація наслідків російського удару по українських громадах. Президент наголосив, що постраждали різні регіони, – від Харківщини та Сумщини до Івано-Франківська. Також була сильна атака проти Києва.
Володимир Зеленський зауважив, що значну частину російських "Шахедів" і ракет вдалося збити. Водночас підкреслив, що кожна така хвиля ворожих ударів нагадує про дві речі. Перша – ППО. Україні необхідно більше систем для захисту.
Також наші далекобійні удари по Росії: якщо Путін так здурів на темі "Шахедів" і терору, вони мають залишитись без логістики,
– заявив український лідер.
Наголосив, що кожен, хто працює заради захисту життя й обмеження потенціалу Росії у війні, – працює на досягнення миру.
Зеленський подякував усім партнерам, які просувають нові й сильніші санкції, зокрема, вторинні обмеження. Також наголосив, хай російська бравада не вводить в оману. Агресор справді відчуває вплив санкцій.
І вони повинні припинити агресію. Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала. Нікому більше, крім Росії, ця війна не потрібна. Обов'язково буде мир,
– підкреслив президент.
Також Зеленський подякував нашим захисникам і всім, хто з Україною.