Президент України Володимир Зеленський висловився щодо заяви президента США Дональда Трампа про дружні стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю британській телерадіокомпанії BBC, опублікованому 27 листопада.

Чому Зеленський розкритикував дружбу Трампа з Путіним?

Український президент прокоментував запитання журналістки Сари Рейнсфорд про свої відчуття після того, як Трамп обійнявся з Путіним, назвав його другом і публічно написав про це після зустрічі в Китаї.

За словами Зеленського, він вважає таку поведінку дивною, адже Росія веде загарбницьку війну проти України, а Путін несе відповідальність за загибель людей.

Звісно, це справа президента Сполучених Штатів, але це дивно… Він агресор і вбивця( Путін). Він не може бути другом, просто не може. Це якби хтось сказав про Гітлера під час Другої світової війни, що він хороший друг під час війни, не до,

– підкреслив Зеленський.

За словами глави держави, можливо, між Трампом і Путіним є особисті стосунки, однак такі речі можна обговорювати без публічності.

Зеленський пояснив, що подібні заяви американського президента дуже боляче сприймають родини українців, які втратили своїх дітей унаслідок російської агресії.

І вони покладають надії на президента США. Але як ми можемо дивитися на вбивцю, коли Сполучені Штати кажуть: "Він друг, хороший друг"? Ні. Він не друг,

– резюмував Зеленський.

Під час саміту АТЕС 19 листопада в китайському Шеньчжені Дональд Трамп зустрівся з Володимиром Путіним. Тоді Дональд Трамп зустрів Путіна словами "Хто він? Він мій друг", а пізніше оприлюднив спільну світлину з аналогічним підписом та наголосив на планах досягти багатьох чудових результатів завдяки цим стосункам. На цю поведінку американського президента відреагував і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який написав: "Боже, бережи нас від таких друзів".

Компліменти на адресу глави Кремля пролунали й від представників команди очільника Білого дому. Зокрема, спеціальний посланець президента США Джаред Кушнер назвав Путіна "історичною постаттю та гросмейстером політики", а спецпредставник президента США Стів Віткофф раніше назвав його "гуманістом".