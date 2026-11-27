"Це як назвати другом Гітлера": Зеленський висловився про дружні обійми Трампа з Путіним
Президент України Володимир Зеленський висловився щодо заяви президента США Дональда Трампа про дружні стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю британській телерадіокомпанії BBC, опублікованому 27 листопада.
Чому Зеленський розкритикував дружбу Трампа з Путіним?
Український президент прокоментував запитання журналістки Сари Рейнсфорд про свої відчуття після того, як Трамп обійнявся з Путіним, назвав його другом і публічно написав про це після зустрічі в Китаї.
За словами Зеленського, він вважає таку поведінку дивною, адже Росія веде загарбницьку війну проти України, а Путін несе відповідальність за загибель людей.
Звісно, це справа президента Сполучених Штатів, але це дивно… Він агресор і вбивця( Путін). Він не може бути другом, просто не може. Це якби хтось сказав про Гітлера під час Другої світової війни, що він хороший друг під час війни, не до,
– підкреслив Зеленський.
За словами глави держави, можливо, між Трампом і Путіним є особисті стосунки, однак такі речі можна обговорювати без публічності.
Зеленський пояснив, що подібні заяви американського президента дуже боляче сприймають родини українців, які втратили своїх дітей унаслідок російської агресії.
І вони покладають надії на президента США. Але як ми можемо дивитися на вбивцю, коли Сполучені Штати кажуть: "Він друг, хороший друг"? Ні. Він не друг,
– резюмував Зеленський.
Під час саміту АТЕС 19 листопада в китайському Шеньчжені Дональд Трамп зустрівся з Володимиром Путіним. Тоді Дональд Трамп зустрів Путіна словами "Хто він? Він мій друг", а пізніше оприлюднив спільну світлину з аналогічним підписом та наголосив на планах досягти багатьох чудових результатів завдяки цим стосункам. На цю поведінку американського президента відреагував і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який написав: "Боже, бережи нас від таких друзів".
Компліменти на адресу глави Кремля пролунали й від представників команди очільника Білого дому. Зокрема, спеціальний посланець президента США Джаред Кушнер назвав Путіна "історичною постаттю та гросмейстером політики", а спецпредставник президента США Стів Віткофф раніше назвав його "гуманістом".