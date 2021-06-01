Ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня, – Зеленський про напад Росії

Росія притишила свою військову присутність біля кордонів з Україною, однак говорити про деескалацію ситуації зарано. Володимир Зеленський зазначив, що наступ Росії є цілком ймовірним до кінця вересня.
Загрозу несуть російські навчання "Захід – 2021. Про це Володимир Зеленський розповів німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.
До речі Німеччина й Франція бояться називати Росію стороною конфлікту, – Зеленський
Ймовірна дата нападу
З території Криму з часу оголошення "кінця раптових навчань" пішли приблизно 3, 5 тисячі військових, зазначив президент. Втім, усі інші залишаються на місці – вся техніка на 90% на місці. Окремою загрозою є масштабні військові навчання окупантів, які вони проводитимуть в кінці вересня.
Тому моє бачення, що ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня, скажімо, точно до 12 – 16 вересня. Ми знаємо, що будуть навчання "Захід-2021", вважаю, що до цього періоду ситуація дуже небезпечна,
– розповів Зеленський.
Скільки військових "підігнала" Росія
Зеленський розповів: владі відомо про те, скільки військових Росія "стягнула" у момент ескалації і скільки війська очікували "підкріплення" на окупованих територіях.
Скільки військових було біля України та на окупованих територіях:
- 30 – 35 тисяч бойовиків на Донбасі;
- близько 3 тисяч кадрових російських офіцерів на окупованому Донбасі;
- від 50 до 80 тисяч військових вздовж кордонів України та Росії;
- у Криму близько 33 – 35 тисяч.
Зеленський розповідає: ескалація знизилася, коли Європа та США почали тиснути на Росію. Міжнародний спільний осуд зміг знизити градус напруги.
Що ще Зеленський розповів про війну на Сході
- Президент звинуватив Німеччину й Францію в надмірно обережній дипломатії щодо війни на Донбасі.
- Володимир Зеленський пообіцяв не застосовувати 5 статтю статуту НАТО. У ній йдеться про те, що у разі, якщо член Альянсу вступає у війну, його повинні підтримати усі інші. Звісно, йдеться про ймовірний напад на Росію.
- Проєкт "союзних держав Росії і Білорусі" – є вкрай небезпечним для України. Фактичне об'єднання двох держав інтегрує оборонне співробітництво й чинитиме серйозний тиск на нашу державу.
- Володимир Зеленський вважає, що Німеччина могла б надати Україні військову допомогу. Втім, від 2014 року там відмовляються це робити.