Не можу розпустити Раду, – Зеленський про гучні скандали з депутатами

Протягом останнього часу в Україні дедалі частіше з'являються гучні скандали з нардепами, які обурюють суспільство. Всі державні діячі мають бути моральним прикладом, але зараз такого немає.

Про це сказав президент Володимир Зеленський, передає 24 Канал. Під час великої пресконференції 19 грудня українського лідера запитали, що він може і має зробити, коли окремі депутати та чиновники використовують владу у своїх інтересах, а не на користь суспільства.

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"Що можу я зробити як президент? Я не можу їх розпустити, бо тоді будуть вибори, а вибори під час війни не можна проводити", – сказав Зеленський.

Оперативно про головне з пресконференції президента Зеленського і в нашому телеграмі.

За його словами, вибори під час війни провести складно. Попри це, український лідер зауважив, що є відсоток нардепів, які все ж працюють.

Якщо ми готові на такі шляхи зміни Верховної Ради, треба змінювати закони та проводити вибори. Прийняли європейські закони, які відкриють шлях до 50 мільярдів допомоги. А є ті, хто не є моральним прикладом,

– зазначив гарант.

Зеленський також сказав, що його команда складається з 5 – 6 менеджерів й змінювати чи скорочувати її президент "не може собі дозволити".

"Якщо я позбавлюся своєї команди, ми станемо з вами слабкішими. Не можу дозволити цього собі", – зазначив президент.

Скандали з нардепами