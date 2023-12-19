Не можу розпустити Раду, – Зеленський про гучні скандали з депутатами
Протягом останнього часу в Україні дедалі частіше з'являються гучні скандали з нардепами, які обурюють суспільство. Всі державні діячі мають бути моральним прикладом, але зараз такого немає.
Про це сказав президент Володимир Зеленський, передає 24 Канал. Під час великої пресконференції 19 грудня українського лідера запитали, що він може і має зробити, коли окремі депутати та чиновники використовують владу у своїх інтересах, а не на користь суспільства.
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"Що можу я зробити як президент? Я не можу їх розпустити, бо тоді будуть вибори, а вибори під час війни не можна проводити", – сказав Зеленський.Оперативно про головне з пресконференції президента Зеленського і в нашому телеграмі.
За його словами, вибори під час війни провести складно. Попри це, український лідер зауважив, що є відсоток нардепів, які все ж працюють.
Якщо ми готові на такі шляхи зміни Верховної Ради, треба змінювати закони та проводити вибори. Прийняли європейські закони, які відкриють шлях до 50 мільярдів допомоги. А є ті, хто не є моральним прикладом,
– зазначив гарант.
Зеленський також сказав, що його команда складається з 5 – 6 менеджерів й змінювати чи скорочувати її президент "не може собі дозволити".
"Якщо я позбавлюся своєї команди, ми станемо з вами слабкішими. Не можу дозволити цього собі", – зазначив президент.
Скандали з нардепами
- Влітку 2023 року заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки та "Слугу Народу" Юрія Арістова помітили в готелі Waldorf Astoria Maldives. Цей п’ятизірковий готель розташований на найбільшому приватному острові Ітхаафуші на Мальдівах.
- Народний депутат фракції "Слуга народу" Богдан Торохтій під час війни також їздив на море за кордон. А ще Торохтій придбав розкішний Mercedes-Benz EQS, який коштує близько 7 мільйонів гривень.
- У травні 2023 року до Польщі виїхав депутат Київської міськради Владислав Трубіцин. Перетнути український кордон він нібито зміг завдяки листу від очільника ГУР МО Кирила Буданова.