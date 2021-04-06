24 воїни загинули цьогоріч, – Зеленський про втрати на Донбасі

Володимир Зеленський зреагував на різку ескалацію ситуації на Донбасі. Бойовики зухвало порушують режим тиші і лише за останні дві доби Україна втратила 4 воїнів.
Джерело:твітер Зеленського
Зеленський про втрати на Донбасі
За час режиму "тиші" з 27 липня 2020 року через обстріли на Донбасі загинуло 28 воїнів, пише Зеленський. З них 24 військових – цьогоріч. При тому, наголошує президент, 8 захисників Україна втратила лише за останні 12 днів.
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Лише з 26 березня ми втратили 8 наших військових. Кожен день війни коштує нам життів сміливих, патріотичних людей, які мають будувати майбутнє України,
– написав Зеленський.
Скільки військових загинули на Донбасі
Кількість загиблих на Донбасі воїнів протягом 2021 року більша. Ймовірно, у твіті президента йдеться лише про випадки прямого обстрілу з боку окупантів.
З початку 2021 року в зоні Операції об'єднаних сил загинули щонайменше 29 українських військових. З їхніми іменами та історіями можна ознайомитися за цим посиланням.
У 2020 році загинули щонайменше 75 військових. З них – 13 після 27 липня, коли вступив "режим тиші".
Втрати на Донбасі: останні новини
- 2 українських захисників загинули 6 квітня. Один військовий отримав смертельні поранення внаслідок обстрілу, інший – підірвався на невідомому вибуховому пристрої.
- Минулої доби, 5 квітня, Україна також втратила двох захисників: внаслідок обстрілів російських окупаційних військ біля Золотого-4 та Авдіївки.
- 3 квітня неподалік Шумів військовий підірвався на міні. Врятувати його не вдалося.
- Найбільше втрат Україна зазнала 26 березня. Тоді біля Шумів окупанти вбили 4 українських бійців.