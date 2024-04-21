Довіряти Путіну неможливо, – Зеленський заявив, що диктатор не погодиться на врегулювання війни

Володимир Зеленський прокоментував чутки, що якщо Трамп стане президентом, буде тиснути на Україну. Зокрема, щоб наша держава віддала частину територій Росії в обмін на припинення війни.

Український лідер в інтерв'ю NBC заявив, що вірити Путіну не можна, передає 24 Канал. Глава держави переконаний, що російський диктатор не погодиться на врегулювання війни.

До теми Я не вірю в це, – Зеленський відповів на чутки, що Трамп буде тиснути на Україну

Стратегія закінчення війни має базуватися не на словах Путіна

Вірити Путіну не можна. Те, що Путін каже, – це факт, що так ніколи не буде. Я впевнений, люди, які гарно його знають, знають, що довіряти Путіну абсолютно неможливо,

– підкреслив Зеленський.

Президент додав, що стратегія закінчення війни має базуватися не на тому, що каже Путін, або ще хтось з його оточення, а на логіці справедливого закінчення цієї війни.

Зокрема, щоб Україна залишилася незалежною, демократичною державою. Зеленський впевнений, що в цьому повинні бути зацікавлені всі.

"І весь політичний склад Сполучених Штатів, впевнений, у цьому зацікавлений, щоб Україна не втратила незалежність і демократію. Зацікавлені й республіканці, і демократи, і Байден, і Трамп", – підкреслив глава нашої держави.

Зеленський про "мирну ініціативу" Трампа