Зеленський прогнозує, що переговори України та Росії завершаться підписанням двох документів
Джерело:"РБК-Україна"
Підсумками переговорів України та Росії повинні стати два документи. Один з них – буде угодою між державами, інший – визначатиме гарантії безпеки для України.
Про це Президент України Володимир Зеленський заявив 16 квітня на зустрічі з українськими журналістами.
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За словами Зеленського, Росія очікує на спрощений варіант договору.
Росія б хотіла бачити один договір, куди б увійшло усе. Але не всі країни готові сидіти з росіянами за одним столом після Бучі, Бородянки,
– заявив президент.
Зеленський прогнозує, що в результаті переговорів можуть з'явитися два основні документи:
- перший визначатиме гарантії безпеки для України,
- другий стане безпосередньою угодою між Україною і Росією.
Водночас він попередив, що знищення захисників Маріуполя поставить крапку на будь-яких переговорах з Росією.
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