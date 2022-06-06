Зеленський прокоментував українське громадянство для Невзорова

Російський журналіст Олександр Невзоров днями заявив, що він та його дружина Лідія отримали громадянство України. Володимир Зеленський 6 червня вперше прокоментував інформацію.

Український лідер у розмові з журналістами зауважив, що Невзоров подався на українське громадянство. Водночас інформацію про те, що він його вже отримав, президент не підтвердив та не спростував.

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Я знаю, що він (Невзоров – 24 канал) хотів полишити громадянство Росії, бо підтримує Україну. Ми мали про це розмову, він є у списках,

– заявив Зеленський.

Президент додав, що Україна для боротьби з владою країни-окупантки має використовувати різні методи. Зеленський зауважив, що вважає зброєю також людей будь-якого громадянства, якщо вони – за Україну.

Водночас російським олігархам українське громадянство не надаватимуть.

Невзоров про український паспорт

Невзоров заявив, що цей процес відбувся не так швидко, як могло здатися. Російський журналіст наголосив, що не хотів "примазуватися" до чужої допомоги. За словами Невзорова, "рішення ухвалили не сьогодні й не вчора, а тоді, коли становище на фронті було важчим". Журналіст зауважив, що у цій ситуації усе було непросто.

Антон Геращенко – радник міністра оборони України – заявив, що указ підписав Володимир Зеленський. Він додав, що український паспорт російський журналіст отримав "за високі заслуги перед нашою державою".

Хто такий Олександр Невзоров

Олександр Невзоров – російський журналіст та блогер, який має доволі неоднозначну репутацію. Зокрема, у 1993 – 2007 роках був депутатом Держдуми, а під час виборів президента Росії у 2012 році – довіреною особою Володимира Путіна.

Водночас він не підтримав окупацію Криму та рішуче засуджує війну Росії з Україною. У березні 2022 року російський слідчий комітет порушив кримінальне провадження проти журналіста. Причиною стало те, що він розповів, як російські загарбники напали на пологовий будинок у Маріуполі.

У травні 2022 року Росія оголосила Невзорова у розшук.

Журналіст розповів, що з 2014 року жоден з ефірів ніколи не залишав без фінального "Слава Україні!". Він додав, що давно зрозумів: хто – зло, а хто – добро.

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