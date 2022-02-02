Зеленський пропонує Британії санкції проти олігархів Путіна, "а там подивимось"
Джерело:Офіс Президента України
Велика Британія анонсувала жорсткі санкції проти олігархів з оточення Володимира Путіна. Володимир Зеленський на зустрічі з Борисом Джонсоном заявив, що такі санкції потрібно вводити в дію.
Коментуючи санкції проти російських олігархів, президент Володимир Зеленський зауважив, що Україні ще слід зі своїми олігархами розібратися.
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"Давайте запровадимо, а там подивимось"
Український лідер на зустрічі з Борисом Джонсоном зауважив, що Україна обов'язково підтримає такий крок, адже "дуже уважно" ставиться до питання деолігархізації.
"Велика Британія бореться з цим, і ви повинні зрозуміти, що нам також з цим не просто. Вони не повинні впливати на економіку держави, і тим більше на політику тієї чи іншої держави, бо це дестабілізує питання всередині", – зауважив президент.
Він наголосив, що такі структури, які "відмивають" гроші й виводять їх з держави або впливають на інформаційний простір чи на політичну кон'юнктуру, на економіку держави – це дуже небезпечно для держави.
Щодо санкцій, які можуть зупинити ту чи іншу ескалацію з боку Росії, то давайте запровадимо, а потім подивимось,
– заявив Володимир Зеленський.
Санкції Британії проти олігархів Путіна
- Жорсткі санкції раніше анонсувала глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс. Вона запевняла, що на заваді не стануть навіть економічні втрати самої Британії.
- За її словами, санкції стосуватимуться олігархів режиму російського президента Володимира Путіна. Трасс пообіцяла, що їм "не буде де сховатися".
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