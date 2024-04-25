Зеленський провів Ставку, на якій обговорив 3 важливі питання

У четвер 25 квітня президент Володимир Зеленський провів Ставку. Найголовнішою її темою став захист країни від російських ракет та дронів.

Президент повідомив, що зробив нові безпекові доручення під час Ставки Верховного Головнокомандувача 25 квітня.

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Які теми підіймались під час Ставки

За словами президента, прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів доповідь щодо прикриття життєво необхідних для країни об'єктів – не лише енергетичних, а й соціальних, безпекових, транспортних, забезпечення зв'язку тощо. Тобто по всіх галузях та всіма доступними нам засобами: інженерним, ППО та РЕБ.

Зробив відповідні доручення та визначив терміни реалізації,

– сказав Зеленський.

Також глава держави повідомив, що отримав нове зведення з фронту. Учасники наради обговорили важливі напрямки, дії України та ймовірні дії ворога. Крім цього, підіймалось питання забезпечення війська всім необхідним.

Третя тема, про яку говорили учасники Ставки – оборонні контракти.

Продовжуємо підсилювати власних виробників. У цьому напрямі працюємо, зокрема, з партнерами, щоб виготовляти озброєння в Україні іноземним коштом. Ця галузь допомагає нам вистояти зараз і має величезну експортну перспективу після перемоги. Максимально сприяємо її розвитку. Раз на тиждень буду отримувати доповідь про нові контракти за звітний період,

– повідомив президент.

Нагадаємо, що 25 квітня Зеленський також провів зустріч з Канцлером казначейства Великої Британії Джеремі Гантом.

Як минула зустріч Зеленського з Джеремі Гантом