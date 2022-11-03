Чи поїде Зеленський на саміт G20, якщо там буде Путін: президент розставив усі крапки над "і"

Невдовзі на Балі відбудеться саміт країн "Великої двадцятки". Індонезія готується прийняти президентів України та Росії – Володимира Зеленського та Владіміра Путіна.

Під час спільного брифінгу з президенткою Греції Катеріною Сакелларопулою Зеленський розповів, чи поїде на саміт, якщо там буде Путін, повідомляє 24 канал.

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Зеленський сказав, чи поїде на саміт, якщо там буде Путін

Президент зауважив, що не слідкує за участю інших політиків у саміті "Великої двадцятки".

Позиція моя особиста і позиція України була в тому, що, якщо лідер Російської Федерації буде брати участь, то Україна не буде брати. Подивимося, як буде в майбутньому,

– зауважив Зеленський.

Він додав, що 3 листопада розмовляв із президентом Індонезії й вкотре отримав запрошення на саміт.

"Подивимося. Кілька днів залишилося (до саміту – 24 канал)", – підсумував Зеленський.

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Саміт G20 відбудеться 15 – 16 листопада. Путін поки не підтвердив своєї участі, однак сказав, що Росію "представлятимуть на високому рівні".

Коротко про саміт "Великої двадцятки"

Президент США Джозеф Байден також не хоче не хоче бачитися на саміті "Великої двадцятки" з кремлівським диктатором.

Зауважимо, що раніше Україна офіційно відмовилася від переговорів з Росією, поки її президентом є Путін. Відповідне рішення РНБО затвердив Зеленський.

Міжнародний оглядач Іван Яковина вважає, що до саміту Росія продовжуватиме вдаватися до цинічних масованих атак ракетами та дронами. Це окупантам потрібно для того, щоб "випросити" в України хоч якесь перемир'я до 15 листопада.

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