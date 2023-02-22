Добре, що в його двір не заїхав танк Путіна, – Зеленський різко відповів Берлусконі
Володимир Зеленський вдруге відповів на скандальну заяву колишнього прем'єра Італії Сільвіо Берлусконі. Італійський політик закликав Зеленського припинити "атакувати" Донбас.
Зеленський під час пресконференції з прем'єркою Італії Джорджією Мелоні різко відреагував на заяву Берлусконі, пише 24 Канал. Глава держави зазначив, що дім Берлусконі ніколи не бомбили й друг колишнього прем'єра Італії, Владімір Путін, не відправляв у його країну танки.
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Зеленський порадив Берлусконі приїхати в Україну
"Його дім ніколи не бомбили ракетами щоденно, і слава Богу, що до нього на танку у двір не заїхав його партнер з Російської Федерації, не знищив його рідних та близьких. Я думаю, пан Берлусконі через блекаут не просинався о 3-ій ночі й не починав прати одяг, готувати на два дні вперед своїм дітям, тому що наступні два – три дні може просто не бути світла через велику братську любов російського народу", – сказав Зеленський
Президент України наголосив, що бажає, щоб "в Італії ніколи цього не було і ніхто цього не прожив би, тому що це просто велика трагедія". Крім того, Зеленський вважає, що Берлусконі слід приїхати в Україну, щоб побачити жахи війни, після чого робити висловлювання.
Щоб до кінця формувати свою думку, мені здається, треба сюди приїхати й побачити на свої очі, що відбувається. І тоді, якщо політик або не політик приїде і побачить, що тут відбулось, які криваві сліди залишила Російська братня Федерація, тоді ми на одному рівні будемо спілкуватись,
– підкреслив Зеленський.
У російському МЗС цинічно відреагували на слова Зеленського
На висловлювання Зеленського відреагували в Кремлі. Цинічну і пропагандистську заяву поширила представниця російського МЗС Марія Захарова.
"Зеленський "невигадливо" порівняв свій режим з фашистським, коли дорікнув експрем'єру Італії Сільвіо Берлусконі в тому, що "його будинок ніколи не бомбили", – написала Захарова.
Що відомо про скандал з Берлусконі
- Берлусконі, чия партія "Вперед, Італіє" зараз бере участь в уряді Мелоні, критично висловився щодо зустрічі італійської прем'єрки та Зеленського в Брюсселі. Він заявив, що не зустрівся б із Зеленським, якби був прем'єр-міністром.
- Колишній прем'єр Італії звинуватив українського президента у війні. Він сказав, що якби Зеленський припинив "атакувати" два регіони на Сході України на Донбасі, російський напад на Україну не стався б взагалі.
- Після цього уряд Мелоні запевнив, що Італія підтримує Україну. У МЗС України заявили, що Берлусконі вирішив продемонструвати лояльність російському диктатору Владіміру Путіну.
- Нещодавно Зеленський жартома прокоментував заяву Берлусконі, запитавши, чи любить колишній прем'єр Італії горілку.