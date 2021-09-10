Зеленський розповів, де хоче жити після президенства

Володимир Зеленський зізнався, що однієї з його цілей є повага українців до нього. Адже український лідер після завершення свого президентського терміну не збирається переїжджати за кордон.

Зеленський заявив, що хоче жити в Україні й надалі. Про це він сказав під час виступу на Ялтинській міжнародній конференції (YES).

Важливо Для мене важливо бути в Україні, – випускник Кембриджу, якому Зеленський пообіцяв роботу

Президент уточнив, що, прокидаючись щоранку, він хоче жити та змінювати життя навколо, адже є громадянином України.

Тому що закінчиться президентський термін, але ж я хочу жити саме в Україні,

– запевнив український лідер.

Під час своєї промови Зеленський заявив, що не шкодує про своє рішення стати президентом України. Він наголосив, що президентами залишаються. І хочеться, щоб люди говорили: "ми вас поважаємо, не все було ідеально, проте все було непогано".

Чи піде Зеленський на другий термін