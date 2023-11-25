Цим містам дуже складно, – Зеленський розповів, де в Україні "реальні проблеми" з ППО
Росія використовує різні типи озброєння під час обстрілів регіонів України. Президент Володимир Зеленський розповів про регіони, де найбільші проблеми з протиповітряною обороною.
Зеленський під час пресконференції заявив про дефіцит ППО в Києві, але водночас додав, що є міста, де з протиповітряною обороною реальні проблеми, пише 24 Канал. Президент сказав, що дуже складно містам, проти яких Росія використовує різну зброю, яка долітає.
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Зеленський назвав регіони, де треба посилити ППО
Як зауважив Зеленський, мовиться не тільки про ракети, балістику та дрони, але й про С-300, артилерію тощо.
Тобто, за словами президента, найбільші проблеми у регіонах, які межують з Росією та Білоруссю, та прифронтових містах поблизу тимчасово окупованих територій. Мовиться про Запоріжжя, Херсон, Дніпро й Донецький напрямок. Також Зеленський заявив про загрозу для Сум, Чернігова та Черкас.
Він наголосив, що на цих напрямках дуже складно, тому що Росія використовує всю зброю, що має.
Всі ці області потребують дуже конкретних речей,
– сказав Зеленський, маючи на увазі засоби ППО.
Він повідомив, що Україна передала всім партнерами інформацію про свої потреби в ППО. Мовиться про держави, в яких є на озброєнні системи ППО, які потрібні Україні, або виробничі можливості.
Також Зеленський розповів, що Україна досягла прогресу у виробництві зброї, але не конкретизував інформацію з міркувань безпеки.
Зеленський заявив, що Україну очікує важка зима
- Раніше президент вже заявив, що Україна потребує більше систем ППО. Тоді Зеленський також говорив про захист Харкова, Донецької та Запорізької областей.
- Зеленський висловив думку, що наразі Україна краще готова до обстрілів, аніж торік. Зокрема, як каже президент, Україна в кращому становищі з точки зору ППО.
- Однак глава держави зауважив, що Україну очікує важка зима через ймовірні обстріли з боку Росії.
- Зауважимо, що росіяни вже понад 2 місяці не застосовували проти України високоточні далекобійні ракети повітряного базування Х-101 чи Х-555.
- У розвідці Міноборони Британії заявили, що Росія накопичила значні запаси крилатих ракет напередодні зими. Спікер Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат теж припустив, що Росія накопичила до 900 далекобійних високоточних ракет.
- Водночас у попередні місяці росіяни здебільшого застосовують проти України "Шахеди". Так, 25 листопада окупанти застосували рекордну кількість дронів – 75. Сили ППО знешкодили 74 безпілотники.
- У розвідці Британії вважають, що росіяни використовують "Шахеди", щоб сформувати бойовий простір для ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі