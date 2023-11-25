Цим містам дуже складно, – Зеленський розповів, де в Україні "реальні проблеми" з ППО

Росія використовує різні типи озброєння під час обстрілів регіонів України. Президент Володимир Зеленський розповів про регіони, де найбільші проблеми з протиповітряною обороною.

Зеленський під час пресконференції заявив про дефіцит ППО в Києві, але водночас додав, що є міста, де з протиповітряною обороною реальні проблеми, пише 24 Канал. Президент сказав, що дуже складно містам, проти яких Росія використовує різну зброю, яка долітає.

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Зеленський назвав регіони, де треба посилити ППО

Як зауважив Зеленський, мовиться не тільки про ракети, балістику та дрони, але й про С-300, артилерію тощо.

Тобто, за словами президента, найбільші проблеми у регіонах, які межують з Росією та Білоруссю, та прифронтових містах поблизу тимчасово окупованих територій. Мовиться про Запоріжжя, Херсон, Дніпро й Донецький напрямок. Також Зеленський заявив про загрозу для Сум, Чернігова та Черкас.

Він наголосив, що на цих напрямках дуже складно, тому що Росія використовує всю зброю, що має.

Всі ці області потребують дуже конкретних речей,

– сказав Зеленський, маючи на увазі засоби ППО.

Він повідомив, що Україна передала всім партнерами інформацію про свої потреби в ППО. Мовиться про держави, в яких є на озброєнні системи ППО, які потрібні Україні, або виробничі можливості.

Також Зеленський розповів, що Україна досягла прогресу у виробництві зброї, але не конкретизував інформацію з міркувань безпеки.

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