Зеленський розповів, про що попросить Байдена на зустрічі в США

Володимир Зеленський може зустрітися з Джозефом Байденом вже наприкінці липня. Глава держави розповів, про що попросить президента США.

Зеленський хотів би, щоб США допомогли Україні у розв'язанні одного з важливих для громадян питань. Про це він розповів під час брифінгу з Ангелою Меркель.

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Про що Зеленський попросить Байдена

За словами Зеленського, він прагне, аби США допомагали у розв'язанні питання мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Також мовиться про деокупацію українських територій.

Президент зауважив, що держава підтримує залучення Байдена до нормандського формату, якщо його часники будуть "за".

Україна точно підтримує такий формат. Або це буде в іншому форматі. Це вже питання перемовин. У мене буде зустріч з президентом Байденом і я також буду порушувати це питання,

– зазначив глава держави.

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Зустріч Байдена та Зеленського: коротко