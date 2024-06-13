Працював з 10–15 лідерами по WhatsApp щодня, – Зеленський про зміни в комунікації під час війни

Якщо Україна звертається до партнерів, з якими підписала гарантії безпеки, то вони реагують за добу. Володимир Зеленький пояснив, що це відбувається за 24 години.

Президент розповів в ефірі телемарафону, що за 24 години ми бачили, що можуть зробити окупанти з людьми в Україні, пише 24 Канал.

Дивіться також У Байдена офіційно підтвердили зустріч президентів США та України: де і коли вона буде

Зеленський розповів про зміни в перемовинах під час війни

Володимир Зеленський розповів, що ніхто не скаже, якою буде безпекова інфраструктура після війни. За словами президента, все те, що ця війна народила з позитивного, бо війна – це трагедія, то це безпекові коаліції, формати, швидкі скликання, онлайн-війну (щоденні звернення, дзвінки, об'єднання).

Раніше лідер говорив з лідером заздалегідь. Підключення, за місяць домовляються про розмову. Якщо вже дуже терміново, то за тиждень. А я працював з 10 – 15 лідерами по WhatsApp щоденно,

– заявив президент.

Він додав, що Росія зробить все, щоб на Саміті миру було якомога менше представників країн. Адже Кремлю це потрібно для того, щоб назвати Володимира Зеленського "нелегітимним".

Дивіться також Участь у Саміті миру підтвердили 90 країн: якою буде зустріч лідерів світу й хто на неї приїде

Україна підпише гарантії безпеки з США