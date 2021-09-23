Зеленський розкритикував ігнорування ООН Кримської платформи

Володимир Зеленський висловив нерозуміння того, чому Організація Об'єднаних Націй проігнорувала Кримську платформу. Він закликав все ж долучитися до ініціативи. Президент України також запропонував ООН проводити засідання біля гарячих точок.

Зеленський виступив із промовою на сесії Генасамблеї ООН. Зокрема, згадав питання окупованих територій України.

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Заклик долучитися до Кримської платформи

Глава України закликав всі країни-члени ООН приєднатися до спільної декларації учасниць Кримської платформи.

Запрошую приєднатися до декларації учасниць Кримської платформи, засудити окупацію і показати, що ви проти силової зміни кордонів у світі,

– зазначив він.

Український лідер додав, що не розуміє, чому організація свого часу не підтримала Кримську платформу, проігнорувавши у такий спосіб проблему міжнародного права та окупації. Адже в ООН "немає обраних, яких не можна ображати".

Зустрічі у гарячих точках

21 вересня Зеленський у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку зустрівся з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем та новообраним главою Генасамблеї ООН Абдулою Шахідом. Вони також обговорили питання відсутності підтримки Кримської платформи зі сторони ООН.

Зеленський запропонував проводити засідання ООН поблизу гарячих точок, яких у світі дуже багато. Україна готова брати участь у таких зустрічах.

Може нам треба зустрічатися там, де можна почути і побачити ці глобальні проблеми. У світі тисячі гарячих точок,

– уточнив він.

Оживити ООН, вважає президент України, допоможе правда, коли б "усі щиро підтримували зусилля світової миролюбності". Завдяки цьому можна було б уникати конфліктів, зокрема такого, як зараз є в Афганістані.

раніше стало відомо, що представники радикального руху "Талібан", які нещодавно захопили владу в Афганістані, хочуть виступити на Генасамблеї ООН.

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