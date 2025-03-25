Не хочу спойлерити, – Зеленський про можливе відправлення миротворців зі США

Зеленського запитали, чи долучені США до ідеї можливого відправлення миротворчого контингенту в Україну. Раніше представники США дуже різко реагували на неї.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на пресконференцію Зеленського 25 березня.

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Чи можуть США допомогти Україні з миротворцями

Президент пояснив, що говорив про потенційне відправлення миротворців з європейцями – і говоритиме знову. Загалом наша держава має інфраструктуру, щоб втілити цю ідею.

Але є розбіжності щодо кількості солдатів, яких можуть відправити в Україну, і щодо того, де саме їх розмістять. Все це обговорять з партнерами, адже така місія потребує фінансування. Втім, між Європою та США є союз щодо безпекових гарантій, частиною яких є миротворчий контингент.

Наразі не ясно, якою може бути роль США у цьому, але є варіанти. Домовленості нема, тож Зеленський сказав, що не хоче спойлерити.

Подивимось. Є різні формати, як співіснувати,

– підсумував він.

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Інші заяви гаранта про припинення вогню

За словами Зеленського, стратегія України – безумовно домовлятися про те чи те припинення вогню. Київ згоден на часткове припинення, бо це дозволить закінчити війну. І навіть коли росіяни викручуються, мовляв, тут стріляють, а там ні, вони все одно програють.

"Не хочете повністю? Ми ж вам казали. Хочете в небі? Окей, поїхали. Ні, не хочете на небі, хочете на морі? Поїхали. Хочете на морі та частково в енергетиці? Поїхали", – окреслив президент перебіг перемовин.

Україна зробила свою роботу, США мають моніторити дотримання режиму тиші. Якщо ж це не вдасться, тоді Київ надасть докази порушення Росією перемир'я та попросить надати більше зброї і накласти більше санкцій.