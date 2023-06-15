Програш Росії у війні: Зеленський назвав головну умову

Володимир Зеленський 15 червня припустив, за яких умов Росія може програти війну проти України. Президент зазначив, що поразка країни-агресорки залежатиме від успіху контрнаступальних дій ЗСУ.

Український очільник наголосив, що російська армія робить усе, щоб завадити нашим захисникам просуватися вперед. Попри це, Силам оборони вдається звільняти українські землі.

Зверніть увагу "День Д" чи операція "Кобра": три неочевидні думки про те, від чого залежатиме наступ України

Зеленський висловився щодо програшу Росії

Президент України розповів, що українські захисники, звільняючи території нашої держави, зустрічають сильний опір зі сторони російської армії. За його словами, росіяни розуміють, що після контрнаступу Збройних Сил, їх чекає лише поразка.

Для Росії програти цю кампанію в Україні (контрнаступ ЗСУ – 24 Канал), я сказав би, фактично означає програти війну,

– наголосив Зеленський.

Попри це, глава нашої держави уточнив, що новини з передовою "загалом позитивні". Наостанок він наголосив, що успіхи на фронті, які здобувають українські військові, даються доволі важко.

Яка ситуація на фронті зараз