Зеленський підказав союзникам, куди треба вдарити Путіна, аби той "вгомонився"

На пресконференції 25 лютого Зеленський назвав найбільший страх Путіна. На думку, глави держави, той боїться залишитися без грошей.

Саме тому, вважає президент, рішення країн вільного світу про передачу заморожених російських активів було б справжнім ударом під дих для очільника Кремля, передає 24 Канал.

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"Без крові, але влучно"

За словами Зеленського, гроші – номер один для Путіна. Тому послабити російського диктатора можна, позбавивши його цих коштів.

Президент нагадав, що у Європі за кордоном перебувають 300 мільярдів заморожених російських активів. Якщо усі країни разом без жодних умов передадуть цю суму Україні, то такий стан справ сильно послабить Путіна. Це буде ще одним доказом того, що він не здатний захистити бізнес і олігархів зі свого оточення.

Зеленський переконаний, що тоді очільник Кремля буде вимушений "дзвонити усім" та шукати шляхи завершення війни.

Які ще заяви робив Зеленський: що відомо

Президент прокоментував ймовірну участь Росії у саміті миру. Раніше його радник Андрій Єрмак зауважив, що не виключає участь країни-агресорки у другому саміті миру за умови, якщо її очолюватиме той, хто справді бажатиме завершення війни. Зеленський зазначив, що так звана "участь" Росії у саміті миру буде мати такий самий вигляд, як у випадку із зерновою угодою. Навесні у Швейцарії на першому саміті країни – учасниці схвалять певний документ щодо української формули миру. Потім через перемовників його представлять російській стороні. Втім, це не означає, що Москва його підтримає.

Зеленський вперше назвав кількість загиблих на війні українських воїнів. За словами глави держави, за Батьківщину віддали життя 31 тисяча військовослужбовців.

Зеленський висловив упевненість, що Конгрес таки схвалить фінансування України на 2024 рік. Він заявив, що влада і опозиція у США знають, що це рішення треба прийняти упродовж місяця.

Президент сказав, що в України попереду – важкі місяці. У березні – квітні нам буде складно. Наша країна опиниться під впливом політичних і фінансових тисків. Крім того, Росія готуватиме наступальні дії на початку літа або в кінці травня.