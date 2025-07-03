На тлі призупинення допомоги: Зеленський сподівається на розмову з Трампом найближчим часом

На пресконференції з очільниками Європейської Ради, Єврокомісії та прем'єр-міністром Данії Володимир Зеленський сказав, що буде говорити з Дональдом Трампом. Президент хоче поговорити про двосторонні відносини зі США та їхню підтримку.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова Зеленського під час виступу.

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Україна все ще розраховує на допомогу США

Україна домовилася про різносторонню допомогу від європейських країн, але підтримка США залишається для наших військ пріоритетною.

Ми розраховуємо на продовження американської підтримки, бо є певні позиції, які, на жаль, Європа не може надати. Особливо, якщо ми говоримо про ракети для систем Patriot – це критично важливо,

– зазначив український президент.

Зеленський фактично підтвердив, що в найближчі дні, можливо, цієї п'ятниці матиме розмову з Дональдом Трампом. Так президент відповів на питання про призупинення допомоги від США. Тема зброєння, ймовірно, стане основною під час розмови Зеленського і Трампа.

Також Зеленський зазначив, що не розуміє, що спільного може бути між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, коментуючи їхні перемовини 3 липня. Український лідер наголосив, що президенти – "різні люди". Натомість Україна з самого початку і зараз підтримує ідею Трампа про безумовне припинення вогню. За словами Зеленського, він готовий до будь-якого формату зустрічі.