Візит Зеленського до США: нардеп назвав головні результати поїздки

Під час візиту до США Володимир Зеленський намагався закликати до збільшення військової підтримки України. З цією метою він відвідав Капітолійський пагорб, Пентагон та Білий дім.

Народний депутат Олег Дунда розповів 24 Каналу, що Вашингтон, Лондон та Варшава вже давно ухвалили рішення, що Україна повинна перемогти. Він також зауважив, не було жодних сумнівів, що допомога Україні припиниться.

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Постачання ракет

За словами депутата, інформація про надання Україні ATACMS є абсолютно правдивою. Імовірно, певну кількість ракет наша держава отримає вже незабаром.

Це є підтвердженням тих непублічних перемовин, які велися цього тижня у Сполучених Штатах,

– сказав Дунда.

Зняття напруги між Польщею та Україною

Фактично, вдалося розв'язати питання із Польщею. Зеленський та Анджей Дуда заявили, що існують шляхи вирішення зернової кризи. Зокрема, президент Польщі наголосив, що держава надалі підтримуватиме Україну.

У мене не було жодних сумнівів і планувалося, що такий результат буде. І ми вже зняли ту напругу, яка була між нашими державами. Ми повинні розуміти, що ближчих партнерів як Варшави, Лондона та Вашингтона у нас не буде. Вони стоятимуть за нашими спинами,

– зауважив Дунда.

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Зміни стануть явними з поверненням делегації в Україну

Найголовніше – синхронізація українських дій із союзниками. На думку нардепа, коли українська делегація повернеться зі США, відбудуться суттєві зрушення стосовно логістики та постачань. Зокрема, відбудуться зміни у кадровій політиці, яка буде уподібнена із баченням наших партнерів.

Вона також повинна збільшити підтримку та шанси на нашу перемогу. Тому сприймаймо цей візит як не те, що досить успішний, а взагалі успішний,

– підсумував Олег Дунда.

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