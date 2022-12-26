Це нокаут, – російський опозиційний політолог про реакцію Кремля на поїздку Зеленського до США

У Росії істерика після того, як Зеленський побував у США. Для пропагандистських тезисів Кремля це був удар, що відправив їх у нокаут.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політолог Аббас Галлямов. Раніше повідомлялось про те, чому візит Зеленського у США є унікальним.

Цікаво Вперше за кордон після вторгнення: все, що відомо про візит Зеленського до США

Тезиси Кремля

Галлямов зазначив, що ми пізніше зрозуміємо, чи був візит Зеленського до США історичним. Однак він був дуже важливим в умовах нинішньої політики. Зокрема, в Росії просувається тема, мовляв, Захід втомився допомагати Україні, це хоче робити верхівка США, народ проти, республіканці проти, тож скоро Україна не отримуватиме ніякої допомоги і програє.

Це один з найголовніших тезисів, що використовується для пропаганди війни всередині самої Росії. Річ у тому, що в ситуації відсутності воєнних перемог, суспільна думка "патріотичної" спільноти близька до депресії. Вони втрачають інтерес до того, що відбувається, не так завзято підтримують війну, кількість людей, яка виступає за мирні перемовини вже перевищує кількість людей, яка виступає за те, що війну треба продовжувати,

– зауважив російський опозиційний політолог.

Галлямов про реакцію Кремля на поїздку Зеленського до США: дивіться відео

Картинка, що завдала удар по Кремлю

Він продовжив, що Кремль має показувати народу, що той табір скоро зруйнується, й Росія переможе. Та тут люди бачать картинку, яка завдала удар, що відправив Кремль у нокаут. Зеленському аплодують у США, до нього тягнуться, аби доторкнутися, він передає американцям український прапор тощо, й росіяни десь у глибині розуміють, що не все зовсім так, як говорить Кремль, а перспектива воювати з усім світом їх не тішить.

"Масова свідомість мислить картинками, не словами. Картинка дуже сильно діє на тих, хто на неї дивиться. Не випадково російська пропаганда намагається применшити значення цієї події, але їй цього не вдасться саме через те, що там була картинка, заради якої і слід було їхати до США виступати наживо, а не, як це було зазвичай, виступати онлайн", – наголосив Галлямов.

Візит Зеленського до США: що відомо після нього