Зеленський увів у дію рішення РНБО про організацію захисту об'єктів критичної інфраструктури

Володимир Зеленський підписав указ щодо захисту та забезпечення роботи об'єктів критичної інфраструктури в умовах російсько-української війни. Документ вже набрав законну силу.

Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про організацію захисту та забезпечення безпеки функціонування об'єктів критичної інфраструктури та енергетики України в умовах ведення воєнних дій" від 17 жовтня 2023 року. Як нещодавно стало відомо, український президент ухвалив відповідний указ того ж дня.

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Що відомо про цей указ

Цей указ вводить у дію рішення РНБО, згідно з яким Кабінет Міністрів має виконати важливе доручення у 10-денний строк. А саме забезпечити виконання робіт та заходів із належного інженерного й фізичного захисту об'єктів критичної інфраструктури, а також збільшення кількості та посилення обороноздатності вогневих груп зі складу ЗСУ та Нацгвардії України, які здійснюють протиповітряне прикриття, охорону й оборону об'єктів критичної інфраструктури.

Крім цього Кабмін має забезпечити створення операторами критичної інфраструктури умов щодо захисту персоналу та здійснення евакуаційних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій на відповідних об'єктах. РНБО також доручила Кабміну забезпечити створення резервів обладнання та запасних частин для своєчасного відновлення пошкоджених об'єктів та страхового фонду документації на унікальне обладнання й архівування критичних баз даних.