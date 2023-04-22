Довічне для депутатів за корупцію під час війни: Зеленський відреагував на петицію

Володимир Зеленський відповів на петицію про довічне ув'язнення для депутатів та працівників державних структур за корупцію під час воєнного стану. Президент пояснив, що ухвалення законів належить до компетенції Верховної Ради.

Варто зауважити, що мовиться про петицію про довічне ув'язнення для депутатів та працівників державних структур за корупцію під час воєнного стану. Вона набрала понад 27 тисяч голосів з 25 необхідних для розгляду президентом, пише 24 Канал.

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Що відповів Зеленський

Висловлені в електронній петиції пропозиції направлено до Верховної Ради України для розгляду під час опрацювання відповідних законопроєктів,

– заявив Зеленський.

Президент України подякував людям за активну громадянську позицію та небайдужість у питанні удосконалення кримінального законодавства України в умовах воєнного стану.

Він також відзначив, що Верховній Раді є два зареєстровані проєкти законів. Зокрема, мовиться про:

№9029 про внесення змін до кримінального кодексу України щодо посилення кримінальної відповідальності за корупційні злочини, вчинені в умовах воєнного або надзвичайного стану;

№9049 про внесення змін до кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за корупційні злочини, вчинені під час воєнного або надзвичайного стану.

І перший і другий проєкти законів, згідно з даними урядового порталу, опрацьовуються в комітеті. Вони й передбачають довічне ув'язнення або довічне з конфіскацією майна за корупційні злочини під час воєнного чи надзвичайного стану.

Що цьому передувало

Петицію про довічне ув'язнення для депутатів, та працівників державних структур за корупцію під час воєнного стану зареєстрували 13 лютого 2023 року.

Ініціатор петиції Богдан Тарасюк написав, що під час війни державні службовці, які обкрадають населення нашої держави та наживаються на крові наших Героїв, мають сидіти довічно.

Він висловив сподівання, що таке покарання призупинить розкрадання та наживу на життях наших воїнів.