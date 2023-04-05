Зеленський відповів, чи розглядають можливість відведення військ ЗСУ з Бахмута
У Бахмуті залишається найскладніша на фронті ситуація. Там застосовують найбільшу кількість різновидів зброї.
Ситуація – перемінна. Одного дня достатньо снарядів для артилерії, іншого – дефіцит. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.
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За словами Зеленського, в окремих районах міста може бати успіх. Буває, що його нема й захисники відходять на позиції.
Однак ми перебуваємо у Бахмуті. Ворог не контролює Бахмут,
– наголосив президент.
Чи можуть вивести війська з Бахмута
Оперативною ситуацією керує генерал Сирський. Зеленський зазначив, для нього найголовніше – зберегти особовий склад й не втратити наших військових. Президент допускає, що при такій загрозі можуть бути відповідні рішення.
Якщо будуть відбуватись гарячіші події і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, безумовно, будуть відповідні рішення генерала на місці,
– зазначив Зеленський.
Однак він додав, чим швидше до України доїде амуніція, тим швидше ми покращуватимемо ситуацію не лише в Бахмуті, а й по всій лінії фронту.
Бої за Бахмут: останні новини
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