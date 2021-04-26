Зеленський відповів на закиди Путіна щодо "утисків" в Україні російської мови

Президент Володимир Зеленський заявив, що не бачить в Україні жодних утисків російської мови. За його словами, українці пам'ятають, що їх державна мова – українська.
Джерело:УНІАН
Що заявив Зеленський
За словами президента, українці – люди дуже освічені. Вони можуть вільно розмовляють різними мовами.
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Зараз нове покоління і всі дітки прекрасно розмовляють англійською. Навіть краще ніж наше покоління. Всі знають російську мову, але ми пам'ятаємо, що наша державна – це українська мова,
– сказав глава держави.
Він додав: "Я вважаю, що це продовження інформаційного наративу щодо утисків російськомовних людей. Я тут не бачу жодної проблеми".
Можлива зустріч президентів
- Український президент запропонував очільнику Кремля Володимиру Путіну зустрітися у будь-якій точці Донбасу, де відбувається війна.
- У відповідь російський лідер запросив Зеленського у Москву. Однак він наголосив, що про Донбас не говоритиме. Для цього Президент України, мовляв, має спілкуватися з бойовиками.
- За словами голови української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука, зустріч президентів може відбутися лише на нейтральній території
- Водночас глава Офісу Президента Андрій Єрмак запевнив, що Путіна до Києва кликати не будуть. До речі, керівнику ОПУ вже доручили зайнятися організацією зустрічі. Зокрема, він має узгодити дату і місце проведення.