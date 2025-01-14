Зеленський відповів на заклики про зниження мобілізаційного віку

Президент України підкреслив, що перед збільшенням чисельності армії необхідно забезпечити технікою та озброєнням наявні підрозділи. Зараз близько 100 бригад на фронті потребують укомплектування.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на слова Володимира Зеленського під час пресконференції з Борисом Пісторіусом, міністром оборони Німеччини.

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Що заявив президент

За словами президента, однією з ключових проблем залишається нестача необхідної техніки.

Я не буду казати дуже чітку цифру, бо це небезпечно. Але у нас більше 100 бригад на полі бою, і кожна з них щодня потребує укомплектованості, техніки,

– сказав Зеленський.

Ба більше, у багатьох бригадах техніка регулярно виходить з ладу, потребує ремонту. Тож підтримка союзників має бути спрямована не тільки на збільшення чисельності української армії, а й на її технічну модернізацію насамперед.

Людина повинна бути не просто захищена, а мати відповідну зброю, знання. Саме цим наші партнери повинні насичувати українську армію,

– додав президент.

До слова, раніше майбутній радник Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Волц заявив, що Україні варто знизити призовний вік до 18 років. "Коли ми чуємо про моральні труднощі та ситуацію на фронті, варто зазначити: якщо українці закликають увесь світ підтримати демократію "ва-банк", то й вони теж мають діяти відповідно", – сказав Волц.

Він вважає, що важка ситуація на фронті складається через нестачу людського ресурсу, а не військової допомоги від партнерів.