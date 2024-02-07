"Обов'язково відповімо": Зеленський відреагував на масовану атаку

Президент Володимир Зеленський відреагував на чергову масовану атаку росіян проти України 7 лютого. Він повідомив, що під ударом ворога сьогодні були шість регіонів.

За словами президента, на місцях працюють відповідні служби, аби подолати наслідки терору ворога.

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"Чергова масована атака проти нашої держави. Шість регіонів були під ударом ворога. Всі наші служби зараз працюють, щоб подолати наслідки цього терору", – зазначив Володимир Зеленський.

Унаслідок атаки є жертви

Президент повідомив, що у Миколаєві зруйновані десятки житлових будинків, загинула одна людина. У Києві постраждали більше десяти людей, є жертви. Станом на зараз відомо про двох загиблих. Крім того, під завалами все ще можуть бути люди.

Також в столиці пошкоджені комунікації, зокрема високовольтні кабелі. За словми президента, триває робота з відновлення електропостачання.

"Двоє людей постраждало на Харківщині, врятовано одну людину. У Львівській області рятувальники працюють на місці", – продовжив президент.

Володимир Зеренський висловив співчуття всім, хто втратив рідних та близьких і пообіцяв відповідь ворогу.

"Обов'язково відповімо Росії – терористи завжди відчуватимуть наслідки своїх дій", – наголосив президент.

Наслідки масованої атаки 7 лютого / Фото з телеграму президента

Коротко про сьогоднішню атаку