Готуємося до короткочасної війни і нашої перемоги, – Зеленський про новий наступ росіян
20 лютого 2023, 06:56Читать новость на русском
Джерело:Il Mondo
Російські загарбники продовжують вести криваву війну проти України. Однак вона не може тривати роками.
Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, зараз Україна готується до короткочасної війни.
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Зеленський прокоментував новий наступ росіян
Ми готуємося до короткочасної війни, що закінчиться перемогою. Дуже важливо не заморозити цей конфлікт, як це було зроблено у 2014 році,
– наголосив український лідер.
Також Зеленський нагадав, що Україна має формулу миру, в якій є десять важливих пунктів.
"Хочемо закінчити цю війну перемогою для всіх нас, яка буде історичною перемогою, і майбутні покоління росіян також будуть нам вдячні", – підкреслив президент.
Новий наступ російських окупантів: останні новини
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