Історична подія для України, – Зеленський про схвалення закону щодо судової реформи

14 липня 2021 , 17:43
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Джерело:

Офіс Президента

Верховна Рада проголосувала за закон, який передбачає перезавантаження Вищої ради правосуддя. Це сприятиме початку реальної судової реформи в Україні.

Володимир Зеленський заявив, що впродовж років незалежності України судову реформу ще не проводили. Саме тому метою президента є повернути довіру й повагу українців до суду

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Українці потребують справедливого суду

Зеленський заявив, що справедливість є однією з базових цінностей українців, але її неможливо забезпечити без незалежної судової системи. Однак завдяки закону працівники Феміди перестануть бути "прислужниками" окремих представників влади.

Це без перебільшення історична подія для України,
– наголосив глава держави. 

Справедливого суду також потребують українські та іноземні інвестори. Тому голосування за реформу ВРП заклало необхідне підґрунтя для ефективних змін у судовій системі.

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Що цьому передувало

  • Парламент 14 липня проголосував за закон, який передбачає конкурсний відбір та перевірку на добропорядність членів Вищої ради правосуддя.
  • За відповідне рішення віддали голос 259 нардепів.
  • Документ також передбачає створення Служби дисциплінарних інспекторів ВРП. Ця структура та Етична рада стежитимуть за доброчесністю та професійною етикою чинних членів Вищої ради правосуддя.  
Автор: Тетяна Кійовська