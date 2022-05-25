Зеленський відреагував на скасування вікових обмеження для призовників у Росії

25 травня президент країни-агресорки ухвалив новий закон. Він передбачає скасування вікових обмеження для призовників.

Тобто, це означає, що відтепер до російської армії братимуть й осіб до 50 років. Президент України також прокоментував таке рішення Росії. Він зробив це у своєму традиційному вечірньому зверненні, повідомляє 24 канал.

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Скасування вікових обмеження для призовників у Росії: реакція Зеленського

За словами Володимира Зеленського, Збройні Сили України, розвідка та всі захисники, протистоять надзвичайно жорсткому наступу російських військ на Сході країни. Подекуди ворог сильно переважає – технікою та кількістю солдатів.

Втім, українські воїни все ж завдають їм значних втрат, найімовірніше, на тлі цього противник й ухвалив новий указ.

Російська влада ухвалила показове рішення – вони дозволили брати на контрактну службу людей старшого віку. Тобто молодих їм уже не вистачає, але бажання воювати все ж таки зберігається. Ще потрібен час, щоб відбити у них це бажання,

– заявив очільник нашої держави.​

Він також підкреслив, що потрібна ще допомога партнерів, передусім зброєю для України. Повна допомога – без винятків та обмежень. Ще раз підкресливши, що Україна потребує допомоги, якою буде достатньо, щоб перемогти.

В Росії скасовують вікові обмеження для призовників

Сьогодні, 25 травня, Рада країни-агресорки ухвалила новий закон, який усуває вікові обмеження для служби в армії за контрактом. Відтепер до російської армії залучатимуть і контрактників старше ніж 40 років.

Що це, якщо не ще одна ознака того, що Росія стикається з нестачею піхоти для продовження наступу на Україну?! Це означає, що перемога України вже не за горами!

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