Він вже немолодий, – Зеленський про мрії Путіна створити нову Російську імперію

Володимир Зеленський висловився щодо припущення про те, що Путін має ідею створити нову Російську імперію до 100-річчя СРСР. Президент переконаний: Путіну вже варто задуматись, що він залишить після себе.

Зеленський в інтерв'ю підкреслив, що Путін немолодий. Відтак, якщо насмілиться забрати українські території, то це буде тимчасовою перемогою.

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Путін немолодий, і я вважаю, що йому слід подумати про те, що він залишить після себе. Якщо він забере територію України, то це буде тимчасова перемога одного народу над іншим,

– заявив президент.

Також він додав, що має багато друзів і знайомих у Росії, які шкодують про те, що сталося між країнами.

"Наші території повернуться до нас. У 2014 році ми дружили, зараз ми воюємо один з одним. Думаю, у Путіна є великі шанси погодитися на мирне рішення, сісти за стіл і знайти компроміс", – сказав Зеленський.

Ймовірна агресія Росії: що відомо

Ексспецпредставник США у справах України Курт Волкер заявляв, що глава Кремля сповнений рішучості відсвяткувати 100-річчя СРСР, створивши нову Російську імперію. У грудні 2022 року – 100 років від заснування Радянського союзу.

Водночас командувач ЗСУ Валерій Залужний наголошував, що ми маємо справу з мільйонною армією агресора. Він доводив партнерам НАТО про серйозну загрозу повномасштабного вторгнення Росії. Він наголошував, що це не ілюзія, а реальна загроза.

Також Росія продовжує скупчувати війська та техніку біля кордонів України. 20 січня у мережі показали нові супутникові фото, які це підтверджують.

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