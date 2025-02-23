Будемо якось жити, – Зеленський відверто пояснив, як відреагував на слова Трампа про "диктатора"
Дональд Трамп під час своїх минулих виступів назвав Володимира Зеленського "диктатором". Президент України відверто відповів, чи образили його слова американського лідера.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на пресконференції.
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Як реагує Зеленський на слова Трампа
Дональд Трамп 19 лютого опублікував у мережі скандальний допис, у якому назвав Володимира Зеленського "диктатором без виборів". На пресконференції президент України зізнався, що має прагматичний підхід до відносин зі США, а тому тут не має бути місця емоціям.
Зеленський зауважив, що не назвав би слова Трампа на свою адресу компліментом.
Але для чого ображатися. На слово "диктатор" ображався б той, хто справді диктатор. А так, ну що ж зробиш. Будемо якось жити зі США. Диктаторами точно не будемо, просто не цікаво,
– наголосив Зеленський.
Він додав, що він законно обраний президент, який прийшов до влади, адже за нього у 2019 році проголосувало 73% українців. Зеленський наголосив, що парламент також обирав народ України.
Президент зауважив, що після закінчення воєнного стану в Україні відбудуться нові вибори, на яких народ обере лідера.
"Десятиріччями бути у владі не збираюся, але і Путіну бути у владі в Україні не дозволимо", – резюмував Зеленський.
До слова, згідно з опитуваннями КМІС, станом на початок лютого, президента України підтримують 57% українців. Водночас Дональд Трамп стверджував, що Зеленському довіряють буцімто лише 4%.