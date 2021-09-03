Зеленський відвідав авіабазу "Моффет-Філд" Нацгвардії США

Володимир Зеленський під час робочого візиту до США відвідав авіабазу "Моффет-Філд" Нацгвардії США у Каліфорнії. Військовий оркестр на знак пошани виконав гімни України та США.

Український президент зустрівся із заступником губернатора Каліфорнії Елені Куналакіс та командувачем Нацгвардії штату Девідом Болдвіном. Він оглянув зразки озброєння та техніки каліфорнійських нацгвардійців.

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Під час візиту Зеленського ознайомили з діяльністю нацгвардійців Каліфорнії, з якою співпрацюють Збройні Сили України та Нацгвардія.

Також йому продемонстрували виконання тренувальних вправ для порятунку постраждалих гелікоптером з елементами десантування особового складу.

Зеленський відвідав авіабазу "Моффет-Філд" / Фото Офісу Президента

Президент також подякував командуванню Нацгвардії Каліфорнії за тепле вітання. Він наголосив на тісній співпраці з українськими військовими та висловив сподівання на поглиблення взаємодії між ними.

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