Під носом у ворога: Зеленський відвідав кордон України з Росією

Володимир Зеленський 28 березня відвідав кордон України з Росією на Сумщині. Український лідер зустрівся з прикордонниками, які прикривають рубежі держави.

Український лідер заслухав доповідь щодо порядку оборони та захисту кордону України у межах ділянки відповідальності Сумського прикордонного загону. Росія активізувала обстріли зі своєї території.

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Прикордонники поінформували Президента про комплекс заходів, яких вживають у тісній взаємодії з іншими складовими сил оборони України на цьому напрямку, щоб мати всі можливості протидіяти ворогу,

– мовиться у повідомленні.

Зеленський відвідав кордон України з Росією: дивіться відео

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