Зеленський поїхав на лінію зіткнення між Грузією та окупованою Абхазією: мета візиту
Джерело:фейсбук Дмитра Кулеби
Володимир Зеленський перебуває з візитом в Грузії. 19 липня у знак солідарності президент поїхав на лінію зіткнення між Грузією та її окупованою територією Абхазії.
Володимир Зеленський відправився туди разом з українською делегацією. Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.
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Зеленський відвідає лінію зіткнення з окупованою Абхазією
Дмитро Кулеба заявив, що важливою є безпека держави.
Прямо зараз (мовиться орієнтовно про 11 годину 19 липня – 24 канал), одразу після приземлення в Батумі, українська делегація на чолі з президентом їде на лінію дотику між Грузією та окупованою територією Абхазії,
– розповів Кулеба.
Він також зазначив, що "це знак солідарності України з Грузією у боротьбі із зовнішньою російською агресією".
Також Володимир Зеленський візьме участь у Батумській конференції. Окрім того, метою візиту Зеленського є започаткування діяльності формату "Асоційованого тріо" України, Грузії та Молдови на рівні глав держав.
Останні поїздки Володимира Зеленського: що відомо
- 11 – 12 липня Володимир Зеленський відвідав Німеччину. Там він зустрівся з лідерами країни. Зокрема з канцлеркою Ангелою Меркель спілкувались 4 години. Лідери зробили заяви про війну на Донбасі, а також про "Північний потік-2".
- На липень була запланована зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена. Проте згодом ЗМІ повідомили, що вона не відбудеться в зазначені терміни.
- У Офісі Президента запевнили, що до зустрічі готуються. Дату зустрічі трохи змістили, однак не варто робити з цього трагедію.