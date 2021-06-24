Зеленський відзначив нагородами українських військових: імена

Володимир Зеленський відзначив нагородами 10 українських військових. Також посмертно нагородив відомого заступника командира полку "Азов" з тилу Олександра Павлюка та командира батальйону Максима Польового.
Президент підписав відповідний указ №262/2021 про відзначення державними нагородами військовослужбовців ЗСУ.
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Зеленський нагородив українських військових
За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу…
– мовиться в указі.
Згідно з указом, нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня посмертно:
- старшого лейтенанта Олександра Павлюка;
- майора Максима Польового.
Десятьох воїнів нагородили медалями "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни":
- старшого лейтенанта Ярослава Боголюба;
- старшого лейтенанта Владислава Цвіркуна;
- старшого матроса Павла Вдовічінського;
- сержанта Вадима Гаркарова;
- старшого матроса Олександра Єгорова;
- сержанта Павла Ємця;
- старшого матроса Івана Зацепіна;
- сержанта Дмитра Макарчука;
- старшого матроса Віталія Маліновського;
- лейтенанта Ярослава Радзімірського.
Ситуація на Донбасі
- Окупований Донбас бойовики всіяли "Градами" та стягують важке озброєння.
- Також Росія доступ міжнародної агенції МАГАТЕ до ядерних об'єктів на Донбасі.
- Ба більше, Україна в ОБСЄ заявила, що окупанти дедалі активніше запускають безпілотники.