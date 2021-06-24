Зеленський відзначив нагородами українських військових: імена

24 червня 2021 , 07:39

Джерело:

Офіс Президента

Володимир Зеленський відзначив нагородами 10 українських військових. Також посмертно нагородив відомого заступника командира полку "Азов" з тилу Олександра Павлюка та командира батальйону Максима Польового.

Президент підписав відповідний указ №262/2021 про відзначення державними нагородами військовослужбовців ЗСУ. 

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Зеленський нагородив українських військових 

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу…
– мовиться в указі.  

Згідно з указом, нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня посмертно:

Зверніть увагу! Заступника командира полку "Азов" з тилу Олександра Павлюка раптово не стало 5 червня 2021 року. 58-річний старший лейтенант відповідав за матеріально-технічне забезпечення наших воїнів. Максим Польовий загинув у зоні ООС 27 травня 2021 року. На Луганщині у нього влучила куля ворожого снайпера. Він був родом з Хмельницької області. Чоловіку було всьго 37 років.  У нього залишилися батьки, дружина та двоє дітей.

Десятьох воїнів нагородили медалями "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни":

  • старшого лейтенанта Ярослава Боголюба;
  • старшого лейтенанта Владислава Цвіркуна;
  • старшого матроса Павла Вдовічінського;
  • сержанта Вадима Гаркарова;
  • старшого матроса Олександра Єгорова;
  • сержанта Павла Ємця;
  • старшого матроса Івана Зацепіна;
  • сержанта Дмитра Макарчука;
  • старшого матроса Віталія Маліновського;
  • лейтенанта Ярослава Радзімірського.

Ситуація на Донбасі

  • Окупований Донбас бойовики всіяли "Градами" та стягують важке озброєння.
  • Також Росія доступ міжнародної агенції МАГАТЕ до ядерних об'єктів на Донбасі.
  • Ба більше, Україна в ОБСЄ заявила, що окупанти дедалі активніше запускають безпілотники. 
Автор: Діана Квасневська