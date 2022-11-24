Зеленський звернувся до ОБСЄ щодо Росії: що попросив президент

Росію через агресію проти України ізолювали з ряду міжнародних організацій. Проте країна-агресорка досі залишається у Парламентській асамблеї ОБСЄ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росії не місце в Парламентській асамблеї ОБСЄ. Глава держави нагадав, що 24 листопада минає 9 місяців з моменту, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

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Зеленський закликав максимально ізолювати Росію

"Ми бачимо, як на різних міжнародних майданчиках шукають і знаходять необхідні рішення, щоб допомогти зупинити російський терор, максимально ізолювати державу-терориста та знайти вихід із жорстоких глобальних криз, створених Росією", – заявив президент.

Водночас Зеленський не розуміє, чому Росія після 9 місяців кривавої війни проти України досі залишається членом ОБСЄ.

Але чому серед цих майданчиків досі немає ОБСЄ? Чому, зокрема, держава-терорист навіть через 9 місяців своїх безперервних злочинів і досі залишається одним із членів вашої Парламентської асамблеї?,

– сказав президент.

Глава держави закликав ОБСЄ бути лідером у тиску на Росію, яка є державою-терористом.

"Щоб нарешті зупинити перелік місяців війни та почати відлік років миру, треба використати всі національні й міжнародні можливості для тиску на державу-терориста. Будьте у цьому лідерами – і будете лідерами руху до миру", – резюмував Зеленський.

Європарламент визнав Росії спонсором тероризму

У Європарламенті 23 листопада схвалили резолюцію про визнання Росії спонсором тероризму й державою, яка використовує засоби тероризму. Документ під час голосування підтримала абсолютна більшість європарламентарів.

Володимир Зеленський заявив, що вітає рішення Європарламенту визнати Росію державою-терористом. За словами президента, Москва має відповідати за всі свої вчинки.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія – це терористична держава і це підтверджено Європейським парламентом. Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що вдячний європарламентарям за це вагоме рішення.

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