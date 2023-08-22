Вперше з початку вторгнення Росії: Зеленський зустрівся з президентом Сербії Вучичем
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський 22 серпня перебуває з офіційним візитом у столиці Греції – Афінах, де має зустрітися з лідерами країн Балканського півострова. Стало відомо, що глава держави вже зустрівся з президентом Сербії Александром Вучичем.
Ця зустріч стала першою з часів повномасштабного вторгнення Росії у нашу державу 24 лютого 2022 року. Головною темою розмови політиків було обговорення відносин між Сербією та Україною.
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Зеленський і Вучич зустрілися особисто
Президент України зазначив, що розмова з очільником Сербії була "відкритою, чесною та продуктивною". Зокрема, глави держав обговорили нагальну ситуацію, що склалася між нашими країнами.
Хороша розмова. Про повагу до Статуту ООН і непорушності кордонів. Про майбутнє наших народів у спільному європейському домі,
– сказав Зеленський.
Український очільник також сказав, що обговорив з Вучичем розвиток відносин між нашими державами. Він запевнив, що це є спільним інтересом для обох сторін.
Зеленський прибув у Афіни
- Володимир Зеленський прибув у грецьку столицю Афіни ввечері 21 серпня. До цього він перебував з офіційним візитом у Данії, де мав зустрічі з лідерами країни.
- У Греції Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Згодом стало відомо, що грецька сторона погодилася тренувати наших пілотів на літаках F-16, а також доєднатися до авіаційної коаліції.
- Також на спільній пресконференції з очільником уряду Греції Зеленський сказав, що розраховує на підтримку країни в засобах протиповітряної оборони. Ці комплекси потрібні Україні для захисту від ракет російської армії.
- Зеленський також повідомив, що Греція приєдналася до декларації "Великої Сімки" про забезпечення гарантій безпеки для нашої держави. Український очільник наголосив, що продовжуватиме подальшу роботу з Грецією щодо цього питання у двосторонньому форматі.
- Також 21 серпня президент України зустрівся з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим. Політики обговорили подальшу співпрацю, чорноморську безпеку та захист альтернативних "зернових коридорів".