Вперше з початку вторгнення Росії: Зеленський зустрівся з президентом Сербії Вучичем

Володимир Зеленський 22 серпня перебуває з офіційним візитом у столиці Греції – Афінах, де має зустрітися з лідерами країн Балканського півострова. Стало відомо, що глава держави вже зустрівся з президентом Сербії Александром Вучичем.

Ця зустріч стала першою з часів повномасштабного вторгнення Росії у нашу державу 24 лютого 2022 року. Головною темою розмови політиків було обговорення відносин між Сербією та Україною.

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Зеленський і Вучич зустрілися особисто

Президент України зазначив, що розмова з очільником Сербії була "відкритою, чесною та продуктивною". Зокрема, глави держав обговорили нагальну ситуацію, що склалася між нашими країнами.

Хороша розмова. Про повагу до Статуту ООН і непорушності кордонів. Про майбутнє наших народів у спільному європейському домі,

– сказав Зеленський.

Український очільник також сказав, що обговорив з Вучичем розвиток відносин між нашими державами. Він запевнив, що це є спільним інтересом для обох сторін.

Зеленський прибув у Афіни