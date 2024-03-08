Літак Зеленського приземлився у Стамбулі: президент зустрінеться з Ердоганом

8 березня президент України відвідує Стамбул. Тут у нього пройдуть перемовин із турецьким лідером.

Глава нашої вже прибув до Туреччини.

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Будуть говорити про війну

Літак Зеленського приземлився в аеропорту імені Ататюрка близько 13:30 ( 12:30 – за київським часом). Відомо, що президента супроводжує делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим. Їх вітали заступник представника Міністерства закордонних справ у Стамбулі Мехмет Захіт Узун, губернатор району Зейтінбурну Адем Услу, заступник начальника штабу 1-ї армії бригадний генерал Алі Іхсан Булут.

Зустріч українського лідера з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом відбудеться о 18:00 за київським часом.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, під час переговорів очільники держав детально обговорять

перебіг війни між Україною та Росією;

останню ситуацію в контактах щодо продовження Угоди про зерновий коридор;

пошук сталого миру в регіоні.

"Також Ердоган і його гість обговорять турецько-українські відносини", – йдеться у повідомленні турецького видання.

Раніше в Офісі президента зазначили, що розмова лідерів також стосуватиметься Формули миру, організації Саміту миру, безпеки судноплавства в Чорному морі, глобальної продовольчої стабільності. Обговорюватимуть й звільнення українських полонених і політичних в'язнів, утримуваних в Росії.

Крім того, Зеленський проведе зустріч із представниками турецьких оборонних компаній.

Ердоган хоче всадити Росію та Україну за стіл переговорів

Наприкінці лютого глава Туреччини Реджеп Ердоган заявив, питання завершення війни в Україні має бути вирішено завдяки дипломатії. Політик запропонував виступити посередником між сторонами конфлікту.

Ердоган також сказав, що не бачить на третьому році війни Росії та України "перспектив" для миру. Він наголосив, що підтримує територіальну цілісність України, а також "принципо" за мирний план Зеленського із 10 пунктів.

Турецький лідер закликав використати усі можливі способи дипломатії та діалогу для встановлення довготривалого та стійкого миру. Він зазначив, що готовий "знову надати стіл для переговорів, які вже проходили в Стамбулі".